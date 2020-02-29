مدافع الترجي للزمالك: اسألوا الأهلي والوداد عن جحيم رادس

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وجه إيهاب المباركي مدافع الترجي التونسي، رسالة إلى نادي الزمالك قبل لقاء العودة بدوري أبطال أفريقيا في رادس، وذكرهم بما حدث مع الوداد والأهلي من قبل: “اسألوهم عن جحيم رادس”.

وقال المباركي إن فريقه لم يواجه الزمالك وإنما الحكم المغربي رضوان جيد، موضحا أن أداء الحكم كان له تأثير مباشر في مجريات اللقاء، وحمله هزيمة الفريق، مشيرا إلى أن حظوظ الترجي ما زالت موجودة.

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ويخوض نادي الزمالك لقاء العودة أمام الترجي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وشهدت مباراة الذهاب طردا مباشرا للاعب الترجي محمد علي بن رمضان، بسبب الاعتراض غير اللائق على احتساب الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض.