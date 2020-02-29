صراع القوة والسرعة.. كيف يتغلب الأهلي على إزعاج صن داونز؟

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يواجه النادي الأهلي، مساء اليوم، صن داونز الجنوب أفريقي، في لقاء دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة، في مواجهة ثأرية للعبور إلى دور نصف نهائي البطولة.

ويتميز صن داونز الجنوب الأفريقي بامتلاك عدد كبير من اللاعبين أصحاب السرعات الكبيرة، ما يجعل صن داونز قويا ومتميزا في هجماته المرتدة، وخصوصا الأطراف، كما يتميز الفريق في الكرات الهوائية والثنائيات المشتركة.

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ويفتقد النادي الأهلي جناحيه من الجهة اليسرى وهما رمضان صبحي للإصابة، ومحمود كهربا بعد قرار تجميده من إدارة النادي، لتتقلص الخيارات الهجومية في جيرالدو وأجايي وأحمد الشيخ وحسين الشحات.

وقد يعتمد المدير الفني للأهلي السويسري رينيه فايلر على جيرالدو، لتعويض غياب رمضان صبحي، وقد يكون الأنجولي من أهم مصادر التصدي لإزعاج صن داونز في سباقات الجبهة اليمنى لتميزه بالسرعة.

ويُعد الشحات خيارا مثاليا بعد إجادته لطريقة لعب المدرب السويسري، وتفاهمه مع عمرو السولية وأليو ديانج، لاستلام العرضيات خلف الدفاع والوصول لشباك الخصم، كما يفكر السويسري في الدفع باللاعب محمد هاني ليكون داعما للشحات لصناعة جبهة مميزة.

وفي وسط الملعب الأهلي سيدفع فايلر بالثنائي عمرو السولية وديانج، حيث يلعبان معا على الخط نفس، أو يتراجع أحدهما للدفاع ويتقدم الآخر، ومن المتوقع أن يلعب فايلر بتشكيل 4-3-3، المتحولة إلى “-2-3-1، ويكون في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول. وفي خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، ومجدي أفشة. وفي الهجوم: حسين الشحات، وجونيور أجايي، وجيرالدو.