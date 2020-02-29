مروان محسن مهاجما.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

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استقر المدير الفني للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، على تشكيل الفريق لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي، التي ستقام مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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وفي خط الدفاع: علي معلول، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وأحمد فتحي.

وفي خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج.

وفي الهجوم: جونيور أجايي، ومحمد مجدي “أفشة”، وحسين الشحات.

ومهاجم صريح: مروان محسن.