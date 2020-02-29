قناة تايم سبورت تُعلن نقل مباراة الأهلي وصن داونز الليلة مجاناً !

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أعلنت قناة تايم سبورت بصفة رسمية في الساعات الماضية عن نقل مباراة الأهلي وصن داونز بشكل مجاني لكافة الجماهير المصرية وتحديداً جماهير القلعة الحمراء، وذلك على التردد الأرضي داخل مصر فقط لا غير.

ولا تُعتبر هذه المرة هى الأولى التي تتكفل فيها قناة تايم سبورت بنقل مباريات الأندية المصرية في المسابقات الأفريقية على أرض مصر، حيث سبق وأن نقلت كافة مباريات الأندية المصرية في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي منذ انطلاقة الموسم الحالي.

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ومن المقرر أن يقوم الإعلامي كريم خطاب بتقديم ستوديو مباراة الأهلي وصن داونز الليلة، على أن يتكون طاقم المحللين من كلاً من طه إسماعيل إضافة إلى وليد صلاح الدين، فيما سوف يتولى المعلق مؤمن حسن مهمة التعليق على هذه المباراة.

وتأتي مباراة الأهلي وصن داونز الليلة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، علماً بأن لقاء الإياب سوف يُقام في مطلع الأسبوع المقبل على أرض دولة جنوب أفريقيا.

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