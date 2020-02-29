بعد تصريح لاعب الترجي.. “جحيم رادس” بطولات وذكريات سعيدة للأهلي

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بعد تصريحات لاعب الترجي التونسي إيهاب المباركي بشأن سؤال الأهلي عن “جحيم رادس”، ظهر لاعب الترجي واثقا من الفوز أمام الزمالك وتعويض الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لم المباركي موفقًا بالزج باسم الأهلي عن جحيم رادس، لأن القلعة الحمراء تتمتع بذكريات سعيدة على ملعب رادس، خصوصا أمام الترجي حيث وتُوج الأهلي بلقبين في استاد رادس، بعد هزيمة الصفاقسي عام 2006، وهزيمة الترجي بهدفين مقابل هدف.

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وخسر الأهلي إياب نهائي نسخة 2018 بثلاثية نظيفة، بعدما فاز بـ3 أهداف مقابل هدف ذهابًا، ولم تمح ذكريات الأهلي السعيدة في الملعب التونسي، والذي أصبح فأل الخير للجماهير الأهلاوية التي استخدمت في بعد شعار “في رادس لنا حكايات”.

لم تتوقف حكايات الأهلي في رادس، حيث فاز في 4 مباريات متتالية أمام الترجي في رادس، قبل الخسارة الأخيرة في نهائي 2018، وبعد نهائي عام 2012 التقى الأهلي والترجي في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2015، فاز الأهلي في رادس بهدف سجله جون أنتوي ليتصدر المجموعة ويتذيلها الترجي.