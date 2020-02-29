تشكيل الأهلي الرسمي الليلة أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن تشكيل الأهلي الرسمي، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي وصن داونز في مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحديداً بداية من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الأهلي وصن داونز الليلة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، على أن تُقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على أرض دولة جنوب أفريقيا.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمود متولي / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / محمد مجدي قفشة / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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