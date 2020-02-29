ميدو يتغنى بمحمد صلاح ويؤكد: “هو أفضل لاعب في تاريخ مصر”

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أشاد النجم السابق أحمد حسام ميدو كثيراً بالقدرات التي يمتلكها النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي حالياً، وذلك على هامش حوار تلفزيوني له مع شبكة “CNN” الأمريكية تم نشره في الساعات الماضية.

وأكد أحمد حسام ميدو خلال تصريحاته أن النجم محمد صلاح يُعتبر هو الأفضل في تاريخ كرة القدم المصرية بدون أدنى، وذلك بالرغم من أن مصر دائماً ما امتلكت لاعبين كبار في عالم كرة القدم على مر التاريخ بأكمله.

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وأشار أيضاً إلى أنه لا يوجد أي لاعب استطاع أن يُكرر ما فعله محمد صلاح في الوقت الحالي، وهو الحفاظ على نفس مستواه العالي مع مرور كل أسبوع وفي كل موسم على التوالي.

وشدد أحمد حسام ميدو في حديثه على أن الفضل في ذلك يعود إلى الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول بالدرجة الأولى، نظراً إلى الطريقة التي تعامل بها مع صلاح من الناحية الفنية من خلال تغيير مركزه على أرض الملعب، حتى يكون قادراً على تسجيل عدد أكبر من الأهداف في ظل السرعة التي يمتلكها.

وأضاف أيضاً أن الجميع يُدرك جيداً مدى التطور الذي وصل له محمد صلاح مع ليفربول، وخاصة وأن ذلك لم يكن نفس مستواه حينما كان لا يزال لاعباً في صفوف نادي روما الإيطالي.

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