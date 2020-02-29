موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني الأحد 1/3/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية في مساء يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وبرشلونة قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ريال مدريد وبرشلونة في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر المسابقة:

ريال مدريد، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 53 نقطة.

برشلونة، المركز الأول في صدارة الترتيب، يمتلك في رصيده 55 نقطة.

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