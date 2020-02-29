نبيل معلول يُقلل من حظوظ الأهلي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي

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قام الكابتن نبيل معلول مدرب منتخب تونس سابقاً ومحلل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حالياً بالتقليل من حظوظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بخصوص إمكانية التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الكابتن نبيل معلول خلال تصريحات له اليوم السبت قبل انطلاقة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أن المستوى الذي قدمه المارد الأحمر خلال مرحلة المجموعات لا يجعله مؤهلاً تماماً للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار أيضاً إلى أن الحكم على مستوى الأهلي وخاصة مديره الفني السويسري رينيه فايلر لن يتم إلا في حالة تخطي عقبة فريق صن داونز، حيث يُمثل تأهله إلى الدور نصف النهائي بمثابة دخوله إلى قائمة المرشحين من أجل الظفر باللقب.

وشدد نبيل معلول في حديثه على أن تفوق الأهلي دائماً على الصعيد المحلي والتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في كل موسم من المواسم الماضية، لا يُعتبر مقياساً على الإطلاق حتى يتم الحكم على مدى القوة التي يتمتع بها الفريق.

وأضاف أيضاً أنه مُتعحب بشدة بعدما فشل الفريق الأهلاوي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا منذ 7 سنوات ماضية، بالرغم من أنه يُعد أنجح وأغنى نادي في قارة إفريقيا بالكامل.

يُذكر أن الأهلي كان قد انتصر منذ قليل على حساب ضيفه فريق صن داونز بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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