بركات يكشف مصير كهربا ورمضان مع المنتخب

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كشف مدير منتخب مصر محمد بركات، عن موقف لاعبي الأهلي محمود عبدالمنعم “كهربا” ورمضان صبحي، من الانضمام إبة معسكر المنتخب المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتضح حتى الآن.

وقال بركات، في تصريحات تليفزيونية، إن المنتخب يتابع عددًا من لاعبي المنتخب الأوليمبي، من ضمنهم لاعب زسط الجونة أكرم توفيق، ومهاجم الزمالك مصطفى محمد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 أسابيع قبل انطلاق معسكر المنتخب.

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وأضاف أن من الصعب استدعاء “كهربا” لمعسكر المنتخب لأن اللاعب لن يشارك مع الأهلي خلال هذه الفترة، متابعا: “الفيصل في استدعاء رمضان صبحي لمعسكر المنتخب مشاركته في المباريات مع الأهلي”.

وأوضح بركات أن رمضان صبحي حتى الآن ليس جاهزًا، مؤكدا ثقة المنتخب في الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، متابعا: “هناك أسماء من لاعبي المنتخب الأوليمبي مثل مصطفى محمد، وأكرم توفيق، و6 لاعبين آخرين قد نستدعيهم، لكن الأمر في يد حسام البدري المدير الفني”.

ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن تصفيات أمم أفريقيا المقبلة يومي 26 و29 مارس الحالي.