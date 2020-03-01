بعد مواجهة يوفنتوس.. نادي إيطالي يعلن إصابة 4 لاعبين بـ”كورونا”

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أعلن نادي بيانيزي الإيطالي بدوري الدرجة الثالثة، إصابة 4 من لاعبين بفيروس كورونا، أمس، موضحا أن جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري في الحجر الصحي لمدة 15 يوما.

وقال بيانيزي، في بيان صدر عنه، أن النادي اكتشف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه، الخميس الماضي، بعدما ظهرت أعراض الإنفلونزا على أحد اللاعبين قبل مباراة للفريق.

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والتقى بيانيزي، الأحد الماضي، فريق يوفنتوس للشباب تحت 23 عامًا على ملعب جوزيبي موكاجاتا في اليساندريا، وأعلن يوفنتوس أن فريق الشباب تحت 23 عاما بالنادي ألغى تدريباته في تورينو.

وأكد يوفنتوس، في بيان منه، عدم ظهور أي أعراض على اللاعبين بعد 6 أيام من المباراة أمام بيانيزي، وأن جميع لاعبيه يخضعون للرقابة الطبية.