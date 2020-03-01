في كلاسيكو الأرض.. تحدي الأرقام القياسية بين راموس وميسي مستمر

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على الرغم من طرده قبل انتهاء المباراة بدقائق في لقاء مانشستر سيتي، الأربعاء الماضي، حفز سيرجيو راموس مدافع النادي الملكي، زملائه لرفع معنوياتهم قبل مباراة القمة “الكلاسيكو”، اليوم، في الدوري الإسباني.

وقال راموس، إنه بعد ليلة عصيبة، إنه يجب بدء العمل من أجل الفوز في الكلاسيكو: “عقلي وقلبي مع الكلاسيكو”،

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ويعتمد المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، على راموس سواء في الملعب أو خارجه لتحفيز اللاعبين، حيث يعد أحد العناصر المهمة الناجحة في صفوف الريال على مدار سنوات عدة.

ويجيد راموس قراءة الملعب والمساهمة بشكل كبير في النواحي الهجومية، وعلى مدار سنوات طويلة، شهدت مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مواجهات خاصة بين راموس وليونيل ميسي، وخلال 40 مواجهة سابقة كان لميسي اليد العليا، حيث قاد البلوجرانا للفوز في 19 منها مقابل 12 مباراة قاد فيها راموس فريق الملكي للفوز، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

ومن حيث الأهداف، يمتلك ميسي أفضلية هائلة على راموس في مباريات الكلاسيكو، حيث أحرز ميسي 26 هدفا مقابل 4 أهداف لراموس، فيما يتصدر راموس قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات الكلاسيكو على مدار التاريخ برصيد 43 مباراة مقابل 42 لميسي.

ويتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباريات الكلاسيكو برصيد 26 هدفا، مقابل 18 هدفا للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كان الثنائي التقيا في مباريات الكلاسيكو للمرة الأولى عام 2005، عندما سجل البرازيلي رونالدينيو هدفين وقاد برشلونة للفوز بثلاثية نظيفة على الريال. وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أول مباراة كلاسيكو يهز فيها راموس وميسي الشباك سويا كانت في 2007 عندما سجل ميسي “هاتريك” كان منها هدف التعادل 3 – 3 في نهاية المباراة بعدما سجل راموس هدف التقدم 3 – 2.

وخلال المباراة التي فاز فيها برشلونة على الريال 6 – 2 في 2008 – 2009، أحرز البرغوث هدفين وسجل راموس هدفا.