ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا عن فوز الأهلي “العملاق” على صن داونز؟

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حقق النادي الأهلي فوزا مستحقا، أمس، على نظيره الجنوب أفريقي صن داونز بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس، على استاد القاهرة، أحرزهما علي معلول.

وقال الموقع الرسمي لـ”صن داونز”، إن الفريق سيعود إلى أرض الوطن بعد تأخره بهدفين أمام العملاق المصري الأهلي، على ملعب القاهرة الدولي، مشيرا إلى أن أصحاب الأرض قدّموا بداية قوية ونجحوا في التقدم بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم عززوا التقدم بالهدف الثاني من ركلة جزاء.

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وذكر الموقع أن هذه الخسارة تعد الثانية لـ”صن داونز” في 2020، مشيرا إلى أن فريق بيتسو موسيمان، سيكرر نتيجة مباراته السابقة على أرضه أمام الأهلي في أبريل 2019، التي انتهت بفوزهم بـ5 أهداف نظيفة.

وفي صحيفة “كيك أوف”، أعلنت خسارة صن داونز بثنائية نظيفة أمام الأهلي، قبل لقاء العودة في تشوان بالعاصمة بريتوريا، الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن بيتسو موسيماني اعتمد على جاستون سيرينو، وسيبوسيسو فيلاكازي، بعد إراحتهم في دور الـ16 للكأس، الأحد الماضي، لكنهم فشلوا.

وأكدت الصحيفة أن ضغط “عملاق القاهرة” على أبطال جنوب أفريقيا جاء بثماره بعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، حيث افتتح معلول التسجيل قبل مضاعفة النتيجة في الدقيقة الـ68 من ضربة جزاء.

وأفردت صحيفة “سوكر لادوما” أن صن داونز أصبح مهددًا بالإقصاء من دوري أبطال أفريقيا، بعد السقوط في مصر بثنائية نظيفة أمام الأهلي في ذهاب دور الثمانية ببطولة أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة “ذا سوث أفريكان”، أن صن داونز خسر ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بثنائية نظيفة، قبل لقاء العودة، وبعد تقدم الأهلي بهدفين إلا أن العملاق المصري واصل التقدم بحثًا عن هدفٍ ثالثٍ.