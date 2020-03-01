فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا

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أعلن المدير الفني للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، قائمة فريقه التي ستتجه إلى جنوب إفريقيا؛ لمواجهة صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي: “محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني”.

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وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في السابع من مارس، مساء السبت المقبل.

كانت مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي بين الفريقين انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في ذهاب ربع النهائي لدوي أبطال أفريقيا لكرة القدم.