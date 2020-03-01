وزير الشباب والرياضة يؤكد إنشاء لجنة حكماء لحل مشاكل الكرة المصرية

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أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إنشاء لجنة حكماء من أجل جميع المشاكل المتواجدة على الساحة المتعلقة بكرة القدم المصرية في الآونة الأخيرة، والتي كانت آخرها أحداث مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال جلسة اليوم الأحد مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين أن هذه اللجنة سوف يتمثل دورها الرئيسي في حل أي مشكلة أو أزمة تطرأ على الساحة الرياضية في مصر وتحديداً في عالم كرة القدم.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه اللجنة سوف يتشكل أعضائها من نجوم سابقين في كرة القدم، وتحديداً أصحاب الخبرات الطويلة في المجال مثل الكابتن فاروق جعفر إضافة إلى بعض الأسماء الأخرى مثل عصام عبد المنعم وأيضاً محمود أبو رجيلة وأيضاً الدهشري حرب.

وشدد وزير الشباب والرياضية في حديثه على أن الكابتن حسن شحاتة سوف يكون له دور في غاية الأهمية مع الوزارة في المرحلة القادمة من أجل المساعدة على إعادة كرة القدم المصرية إلى سابق عهدها من جديد في السنوات المقبلة.

وعن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تُدير حالياً الاتحاد المصري لكرة القدم، أضاف الوزير أن هذه اللجنة تقوم بعملها كما يجب حتى هذه اللحظة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دور هذه اللجنة يقتصر فقط على تسيير أعمال اتحاد الكرة إضافة إلى الالتزام بجميع البنود التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقاً.

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