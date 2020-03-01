القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 1/3/2020

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم بعد ساعات قليلة فقط من الآن مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، علماً بأن مباراة الكلاسيكو سوف يتم نقلها عبر قناة وحيدة فقط على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة.

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ولن يمنع ذلك عشاق كرة القدم من الاستمتاع الليلة بمشاهدة هذه القمة المنتظرة في مسابقة الدوري الإسباني، حيث تتكفل العديد من القنوات الأخرى بنقل مباراة الكلاسيكو مجاناً لكافة المشاهدين ولكن عبر الأقمار الصناعية الأخرى مثل قمر هوتبيرد إضافة إلى قمر أسترا وأيضاً القمر الأذري.

وإليكم الآن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض الليلة:

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

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