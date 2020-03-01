وزير الشباب والرياضة: القانون يمنعني من التدخل في أزمات الكرة المصرية

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كشف وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد عن السبب الرئيسي وراء عدم تدخل الوزارة مؤخراً في الأزمات التي شهدها الوسط الرياضي المصري، وتحديداً في عالم كرة القدم التي تمثلت في أحداث مباراة كأس السوبر المصري ثم انسحاب الزمالك من مباراة القمة ورفضه مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال جلسة له اليوم مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين أن لديه صلاحيات قانونية لا يمكن أن يتخطاها مثلما هو الحال لجميع وزارات الشباب والرياضة في العالم بأكمله بناءً على ما تنص عليه لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأشار أيضاً إلى أن الوزارة تُتابع بشكل دقيق أي أزمة تطرأ على الساحة الرياضية في مصر، ولكنها لا تتدخل بل تنتظر حتى يقوم كل فرد في المنظومة الرياضية بدوره المطلوب، ويكون دور الوزارة فقط هو الإرشاد والنصح حتى يتم حل تلك الأزمة.

وعن الأحداث المؤسفة التي دارت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري الماضية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، شدد وزير الشباب والرياضة على أن العقوبات تُعتبر من اختصاص لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف أيضاً أنه في حالة لم يوافق أي نادي على عقوبة تم اتخاذها بحقه، يجب على ذلك النادي أولاً تقديم تظلم إلى لجنة الانضباط، وفي حالة تم رفض ذلك التظلم يجب على النادي وقتها أن يلجأ مباشرة إلى محكمة التحكيم الرياضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن سلوك آخر أو خطوة أخرى سوف تكون مرفوضة تماماً بحسب لوائح الفيفا.

وعن انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري العام، أوضح وزير الشباب والرياضة أن كل مجلس إدارة نادي يجب عليه أن يتحمل نتيجة قراراته أمام أعضاء الجمعية العمومية.

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