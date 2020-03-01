الأهلي يؤكد رئاسة محمود الخطيب لبعثة المارد الأحمر في جنوب أفريقيا

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أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية اليوم الأحد عن ترأس الكابتن محمود الخطيب لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي من المقرر أن تتوجه في مساء اليوم نحو دولة جنوب أفريقيا استعداداً لمباراة الإياب أمام فريق صن داونز في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي سفر الكابتن محمود الخطيب مع بعثة الفريق الأهلاوي بالرغم من المرض الذي عانى منه على مستوى الظفر طيلة الفترة الماضية، إلا أنه يرغب في دعم اللاعبين من أجل تخطي هذه العقبة الصعبة والوصول إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري الأبطال.

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وقام الأهلي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاء فيها التالي:

الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي تقرر أن يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد، لمواجهة صن داونز في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا المحدد لها الثالثة عصراً السبت المقبل.

وقام الكابتن محمود الخطيب بإجراء اتصال هاتفي بالطبيب المعالج له من أجل استشارته بشأن السفر إلى جنوب إفريقيا، في ظل استمرار معاناة رئيس الأهلي من بعض آلام الظهر، ونظراً لطول رحلة السفر إلى جوهانسبرج التي تستغرق 8 ساعات تقريباً، بالإضافة إلى الوقت الذي يحتاجه للانتقال بعدها من العاصمة جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تُقام بها المباراة.

ونصح الطبيب المعالج رئيس الأهلي بارتداء الحزام الطبي طوال فترة الرحلة لتقليل آلام الظهر.

يُذكر أن فريق الشياطين الحمر كان قد حسم مباراة الذهاب بعد فوزه على حساب ضيفه فريق صن داونز بهدفين مقابل لا شيء على ملعب القاهرة الدولي يوم أمس السبت.

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