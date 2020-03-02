رئيس الزمالك يوجه رسالة إلى جماهير الترجي

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وجه رئيس مجلس الزمالك رسالة لجماهير تونس وخصوصا الترجي، قبل لقاء الفريقين، الجمعة المقبل، في دوري أبطال أفريقيا، وطالبهم بضرورة معاملة فريقه بشكل لائق.

وقال رئيس الزمالك إنه قابل الترجي أفضل مقابلة تليق به وبجماهيره، لكن الألعاب النارية محظورة في مصر، مؤكدا أن حيازة الألعاب النارية في الملاعب جريمة.

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وأضاف: “طلبت من العلاقات العامة في نادي الزمالك أن يتوجه بأقصى سرعة إلى شركة الأمن في الملعب بضرورة عدم معاملة الجماهير التونسية بطريقة قاسية”.

وفاز نادي الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض لقاء العودة في تونس، الجمعة المقبل.