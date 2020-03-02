“ميسي ينطفئ أمام رونالدو”.. ماذا قالت صحف أوروبا على فوز الريال بالكلاسيكو؟

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بعد فوزه على برشلونة بهدفين نظيفين، في مباراة الكلاسيكو، انتزع النادي الملكي ريال مدريد، صدارة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالليجا.

وحرص البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق، ويوفنتوس الإيطالي الحالي على التواجد في مدرجات برنابيو لمتابعة الكلاسيكو، وسلطت صحف العالم الضوء على اللقاء.

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وقالت “سبورت” الكتالونية إنه “كلاسيكو مؤسف”، مؤكدة أن برشلونة فقد الصدارة، وأن كورتوا حارس مرمى ريال مدريد نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة للمرة الـ 12 في الليجا.

وفي “ماركا”، وصفت مباراة الكلاسيكو بـ”جنون في برنابيو”، مؤكدة أن كتيبة الريال لم تنجح في الفوز بالكلاسيكو فقط، بل انتزعت الصدارة أيضا.

وفي “موندو ديبورتيفو”، قالت إن برشلونة تنازل عن الصدارة تحت عنوان “برشلونة يتنازل”.

“ميسي ينطفئ أمام رونالدو”.. سلطت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية الضوء على حضور رونالدو لمتابعة فريقه السابق أمام برشلونة في برنابيو، مؤكدة أن الملكي توهج في وجود فينسيوس، بينما انطفأ ميسي أمام رونالدو.

أما صحيفة “ليكيب” الفرنسية قالت إن “زيدان يتنفس”، مشيرة إلى انتزاع ريال مدريد للصدارة، وتحقيق الفوز في الكلاسيكو بعد السقوط أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.