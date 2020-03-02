مدرب ضن داونز: لا بديل أمامنا سوى الفوز على الأهلي

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قال مدرب صن داونز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إن فريقه لا بديل أمامه سوى الفوز على الأهلي، في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحا: “لعبنا بشكل جيد في القاهرة، واستقبلنا هدفين”.

وأضاف موسيماني، خلال تصريحات نلقتها صحيفة “كيك أوف”، أن عليهم رفع مستوى اللعب في بريتوريا، لتسجيل الأهداف، متابعا: “أبارك للأهلي الفوز في مباراة الذهاب، إنه فريق كبير وجيد”.

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وفاز النادي الأهلي بثنائية نظية على صن دوانز، خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على ستاد القاهرة.