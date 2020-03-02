مران ووجبات.. تفاصيل برنامج الأهلي في جنوب أفريقيا

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وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار جوهانسبرج، اليوم، بعد رحلة ١٠ ساعات، واستقل أعضاء البعثة حافلة إلى بريتوريا، وسط تأمين مكثف؛ لتسهيل وصول الأهلي لفندق الإقامة.

وفور وصول البعثة سقطت أمطار غزيرة، وعقد مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ، جلسة مع السويسري رينيه فايلر، لاطلاعه على تقريرٍ شاملٍ عن ملعب التدريب.

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وتناول المدير الفني للأهلي ومدير الكرة، موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكذا الأمور الخاصة بالجانب الإداري؛ لتوفير كافة سبل الراحة، كما حدد الجهاز الفني برنامج اليوم الأول، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار ثم توجهوا لغرفهم للراحة، وبعدها يتجهون لتناول وجبة غداء في الثانية ظهرا.

ويخوض فريق الأهلي مرانا في الرابعة عصرًا، وسيكون خفيفًا لتجنب الإرهاق.