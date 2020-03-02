أجايي جاهز لمباراة صن داونز.. ومعلول يخضع لبرنامج خاص

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أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي جاهزية جونيور أجايي لمواجهة صن داونز، في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الموق الرسمي للنادي الأهلي، أن حالة أجايي تحسنت بعد شكوى من آلام عضلية بسيطة، وذلك بعدما اشتكى الثلاثي أجايي وعلي معلول وأحمد فتحي من إصابات مختلفة عقب مباراة الفوز على صن داونز.

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ووسيخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر بتدريبات منفردة، وأكد موقع الأهلي أن معلول سيكون جاهزا للمشاركة في المران الجماعي، خلال 48 ساعة، كما يخضع أحمد فتحي لفحص طبي خلال مران الفريق الأول بجنوب أفريقيا.