أمير مرتضى منصور: الترجي يسعى للانتقام

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قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك، إن الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، خلال آخر شوط له في دوري أبطال إفريقيا من أجل حسم الفريق المتأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية، موضحا أن الزمالك حسم المباراة لصالحه في مباريات الإياب في الدور الربع نهائي لدوري الأبطال بعدما أحرز نتيجة 3 مقابل هدف واحد فقط، ولكن لا يزال شوط أخير في المنافسة مع تونس

وأضاف منصور، في تصريحات صحفية، أن الترجي لديه إعلام وجمهور يسانده ونقدر ذلك ولكن المواجهة ستكون باحترام كبير، ونسعى لحسم التأهل خلال خوض المباراة، موضحا أن الترجي فريق كبير ويطمع في الفوز، خاصة وأنه أحرز تلك البطولة في نسختيها خلال العامين الماضيين، ومن المقرر تحديد الفريق المتأهل إلى الدور المقبل بناء على ظروف المباراتين.

وأوضح أن الزمالك نجح في الانتصار على الترجي مرتين في أقل من شهر بنفس النتيجة بعد الفوز عليه في السوبر الإفريقي وذهاب ربع نهائي دوري الأبطال (3-1)، لذلك يملك الفريق دوافع (الانتقام) على الزمالك من أجل الفوز.

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وطالب بالمساندة والدعم من محبي نادي الزمالك، وأطلب من الآخرين التركيز مع الـ7 أندية أخرى في المسابقة أيضا.