تركي آل الشيخ يعلن استقالته من عضوية “الأهلي” الشرفية

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استقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي “دون إعلان أسباب” لاتخاذه ذلك القرار، جاء ذلك بعدما أعلن بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه: “قررت بعد التفكير كثيراً التقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير”.

وأضاف آل الشيخ: “قررت العودة إلى صفوف الجماهير مشجعاً ومحباً، حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية”.

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جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن في بيان رسمي منذ أسابيع أن تركي آل الشيخ ما زال رئيساً شرفياً له، وذلك بعد استفسار المستشار السعودي أكثر من مرة عن موقف استقالته الأولى.

