بركات: استبعاد كهربا من المنتخب.. والبدري يفضل نوعية اللاعبين الملتزمين

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قال محمد بركات، مدير منتخب مصر، إن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في المعسكر المقبل للفريق بعد تعرض اللاعب للإيقاف حتى نهاية الموسم، موضحا أن البدري يفضل أن يون تركيز اللاعبين في الملعب فقط وليس أي شيء آخر.

وأضاف بركات، في ضيافة قناة “أون تايم سبورتس 2″، أن حسام البدري استدعى كهربا خلال المعسكر تأكيدا على ثقته في قدراته ومدى إفادته للمنتخب، صحيح أن حالته البدنية لم تكن 100% لكنه نجح في تسجيل هدف، موضحا أن موقف اللاعبين الآخرين يرجع لرؤية الجهاز الفني.

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وناشد بركات، اللاعب كهربا بالعمل على نفسه وتغيير أسباب الإيقاف، مؤكدا أنه لاعب مميز وكبير ويجب أن يعرف حجم نفسه، موضحا أن الجميع هاجم المنتخب حينما استدعينا كهربا العالم الماضي، إلا أن اللاعب أثبت نفسه.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره التوجولي بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا المقبلة يومي 26 و29 مارس.