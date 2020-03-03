كاسيتو يكشف كواليس اجتماع كلوب مع الاعبين بعد الهزيمة من تشيلسي

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كشف أدريان كاسيتو حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، كواليس أحداث مواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، التي دارت في غرفة الملابس بين يورجن كلوب مدرب الريدز واللاعبين، بعد هزيمتهم بثلاثية نظيفة أمام “واتفورد” في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح كاسيتو، في تصريحات صحفية لموقع “ليفربول الرسمي”، أن الفريق يملك العقلية التي تدفعه لمواصلة العمل بجدية، مشيرا إلى أن الفريق لم يكن راضيا عن أداءه خلال المباراةمثلما قدم واتفورد مباراة جيدة ولكن هذه هي كرة القدم خسارة وفوز.

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وأضاف أن المدرب لم يغضب بعد الهزيمة أمام واتفورد وعقد اجتماعًا مع اللاعبين من أجل دراسة الأخطاء، مؤكدا أن المدرب لم يلق اللوم على اللاعبين ولكن كرة القدم مثل الحياة، هناك لحظات جيدة وأخرى غير ذلك.

وأوضح أن مدربه كلوب يعرف كيفية إدارة الفريق بشكل رائع فهو ليس مجرد مدرب، إنه رائع، ويدير الأمور بشكل جيد مع الجميع في غرفة الملابس، ويدير الأشياء النفسية والعقلية، موضحا أن فريقه بحاجة إلى الفوز بمباريات قليلة من أجل إحراز الفوز بلقب الدوري الممتاز وعلى الجميع تطوير أداءه والتعلم من الأخطاء، مؤكدا أن فريقه لم يتوقف عن تطوير نفسه بعد إحراز لقب الدوري العام الماضي ويقترب من هدفه بخطوات ثابتة. وسوف نشارك في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف بشأن مواجهة تشيلسي، أن المباراة المقبلة مهمة للغاية لأنها تأتي بعد الهزيمة أمام واتفورد وعلينا أن نركز عليها بنسبة 100 %، لأنها المباراة النهائية كما أن تشيلسي يلعب على أرضه وسط جماهيره ويرغبون في الفوز أيضًا، لكن كما قلت ، نحن فريق قوي حقًا، لا يهم من سيلعب، الجميع يريد أن يشارك ويظهر بمستوى جيد، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ولدينا لاعبون شباب جيدون أيضًا، علينا دائمًا أن نتذكر أن ليفربول مازال يتنافس على لقب الكأس لأن (الشباب) حققوا أداءً جيدًا ضد شروسبري في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي فريقي ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.