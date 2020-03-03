“معركة الأرض”.. 5 ملاعب “قتالية” في دوري أبطال إفريقيا

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تصارع 8 فرق في الحصول على لقب أبطال إفريقيا خلال معركة كروية ستقام على أرضية 5 ملاعب بعضهم لفرق تحارب للفوز على أرضها، في إطار الحصول على لقب أبطال إفريقيا، حيثيلتقي الأهلي والزمالك والترجي وصنداونز ومازيمبي على أراضي ملاعب القاهرة ومحمد الخامس ورادس تي بي ومازيمبي ولوكاس موريبي.

استغل بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، سلاح الأرض في هزيمة كل من الأهلي والزمالك في 3 مناسبات على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، حيث شهد الزمالك هزيمتين على هذا الملعب، كانت الأولى في دور المجموعات والثانية خلال نهائي البطولة ويومها فاز صنداونز بنتيجة 3-0.

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كما شهد الأهلي هزيمة في ملعب لوكاس موريبي بعدما خسر من صنداونز بـ5 أهداف دون رد، في نتيجة هى الأولى في سجل الأهلي بتاريخ دوري أبطال إفريقيا.

وعلى أرض استاد الأولمبي برادس، حرص معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، خلال السنوات الماضية، على تسجيل رقما جديدا باسمه بعدما استطاع الحفاظ على سجل فريق الترجي الخالي من التعادل او الهزيمة على ملعب رادس خلال الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا، بعدما استطاع فريق الترجي التونسي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في مواسم 2011 و 2018 و 2019 لكن في نفس الوقت خسر اللقب في مناسبتين عامي 2010 لحساب مازيمبي و2012 بعد الخسارة في رادس أمام الأهلي.

وفي ملعب ستاد تي بي مازيمبي في لوبومباشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الملقب بـ”ملعب الموت أو عش الغربان” كونه واحدا من أصعب الملاعب في إفريقيا على جميع الفريق التي تحل عليه ضيوفا، حيث حافظ فريق مازيمبي على عدم تعرضه للهزيمة على هذا الملعب خلال السنوات الأخيرة، كما أنه شهد تتويج الفريق بدوري الأبطال في 2015 والكونفدرالية في 2016 و2017 وكأس السوبر الأفريقي في 2016.

ورغم ما تعرض له خلال السنوات الماضية استاد القاهرة من الغلق إثر أحداث بورسعيد إلا أنه لا يزال حاضرا بقوة كعامل حسم للفرق المصرية والمنتخبات في البطولات الإفريقية المختلفة، لكن بعدما عام 2012 وعلى إثر حادثة بورسعيد تعرض الملعب للغلق، لكنه فتح ابوابه خلال نهائي الكونفدرالية الأفريقية عام 2014 حين توج باللقب على حساب سيوي سبورت الإيفواري ليغلق بعدها مرة أخرى، ليكون الأهلي والزمالك حاضرين هناك في برج العرب الذي شهد انجازا وحيدا للفريق الأبيض بالكونفدرالية العام الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، ومع عودة ستاد القاهرة في عام 2020 فاز الأهلي على صنداونز الذي لم يهزم خلال مشواره في لقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام، فيما فاز الزمالك على الترجي التونسي حامل اللقب في أخر موسمين.

كما أن ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب يعد من أهم الملاعب التي تشهد اللقاءات الحاسمة بين فريقي الوداد والرجاء في المغرب، حيث شهد خلال ذهاب دور الثمانية على فوز فريق الرجاء على مازيمبي بنتيجة هدفين دون رد، ليسجل بذلك أول هزيمة للفريق الكونغولي في الأدوار الإقصائية، كما استثمر فريق الوداد مركب محمد الخامس في الفوز على النجم بهدفين دون رد.