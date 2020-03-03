60 ألف مشجع.. ملعب “رادس” يستعد لمواجهة الترجي والزمالك

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أعلنت السلطات التونسية، طرح تذاكر لـ60 ألف مشجع وهي الطاقة الاستيعابية الكاملة لمدرجات ملعب رادس، في إطار التجهيز لمباراتي الترجي أمام الزمالك المصري والنجم الساحلي أمام الوداد الرياضي المغربي.

وقالت إدارة النجم الساحلي في بيان عنها، إن الاجتماع التنسيقي ضم لجنتي التنظيم بالنجم والترجي مع ممثلي وزارة الداخلية، أمس، في إطار الإعداد لمباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أسفر عن منح نفس عدد التذاكر لجماهير الفريقين في حدود طاقة استيعاب ملعب رادس.

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ولدواعي أمنية، يفترض أن يبلغ حضور جماهير فريقي الترجي والنجم بنحو 50 ألف متفرج، كما يخوض الترجي حامل اللقب في النسختين الماضيتين، من بين 4 ألقاب فاز بها، مباراة صعبة أمام الزمالك الجمعة المقبل، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الزمالك 3 / 1 .

وقررت إدارة النادي، نظرا لأهمية المباراة، فتح الأقسام الجنوبية من المدرجات (خلف المرمى) بعد أن كانت مغلقة لعدة أشهر بسبب أحداث شغب.

ومن المقرر أن يلتقي النجم، بطل نسخة 2007، فريق الوداد المغربي المتوج بلقبين، في مباراة نارية يوم السبت على الملعب نفسه، حيث يتعين على النجم الممثل لمدينة سوسة بمنطقة الساحل التونسي، الفوز بثلاثية نظيفة لضمان التأهل بعد أن خسر ذهابا صفر / 2 في الدار البيضاء.

ويخوض النجم مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب رادس، الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن معقله الرئيسي في ملعب مدينة سوسة، بسبب أشغال التوسعة الجارية به.