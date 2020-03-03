“غياب عبدالله جمعة ومحمد عبدالغني”.. كاريترون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق المقرر سفرها، مساء اليوم، لتونس استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي، في دور الإياب الربع نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز الزمالك في دور الذهاب على الترجي في القاهرة بثلاثية أمام هدف واحد.

وأوضح كارتيرون، أن القائمة تضم يوسف أوباما، وكريم بامبو وعمر السعيد، بينما يغيب عنها عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني.

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كما شملت قائمة الفريق:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد – محمد أبوجبل – محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام – حازم امام – أحمد عيد – محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو – يوسف إبراهيم أوباما – محمد اوناجم – أشرف بن شرقي – شيكابالا – مصطفى فتحي – إسلام جابر – محمد عنتر.

الهجوم: مصطفى محمد – كاسونجو.