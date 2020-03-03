قمصان: “صنداونز” أحرج النوادي الكبار.. لكن الأهلي هو “بطل”

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أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن فريق صنداونز كبير ويلعب بأسلوبين مختلفين في البطولة وتسبب في إحراج للنوادي الكبار، مشيرا إلى أن مباراة العودة في بريتوريا “إقصائية”.

وقال قمصان، في تصريحات صحفية لموقع النادي الأهلي، إن وجود محمود الخطيب كرئيس للبعثة بمثابة رسالة للاعبين، مؤكدا على جاهزية اللاعبين لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن رحلة الفريق كانت شاقة ولكن جميع الأمور جيدة.

وأضاف أن جماهير الأهلي متفائلة وهو أمر معتاد عليهم، خاصة في الأوقات الصعبة، الجهاز الفني وجميع اللاعبين يرغبون في إسعاد الجماهير ورسم البسمة على وجوههم من خلال قطع خطوة جديدة نحو لقب دوري أبطال إفريقيا”.

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وأكد المدرب المساعد، أن الأهلي خاض الشوط الأول أمام صن داونز في القاهرة وقدم أداءً قويًا، ولكن يبقى الشوط الثاني والحاسم يوم السبت المقبل، وهو شوط “إقصائي” ومؤهل إلى الدور نصف النهائي، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر، موضحا أن “صنداونز فريق منظم جدا، ولديه استقرار فني منذ ما يقرب من 8 سنوات.

وأوضح أن صنداونز لا يتعرض لضغوط، وهو ما يجعله يقدم مباريات قوية على المستوى الفني والخططي، ولكن الأهلي بطل إفريقيا، ويحترم جميع منافسيه بشكل عام، واجهنا سوء حظ في السنوات الأخيرة في البطولة الإفريقية، ولكن هناك إصرار وعزيمة على تحقيق طموحات ورغبة الجماهير بالفوز باللقب، مضيفا بشأن السفر إلى جنوب إفريقيا فهو قرار موفق خاصة وأن الأهلي عانى كثيرا من نقص الأكسجين في المواسم الماضية، مضيفا أن وجود محمود الخطيب على رأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، رسالة قوية للجهاز الفني واللاعبين، ويحملهم مسؤولية كبيرة لحسم التأهل وإسعاد الجماهير، خاصة أن رئيس النادي قامة وقيمة كبيرة بالنسبة للجماهير واللاعبين والجهاز الفني.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بفريق صنداونز الجنوب إفريقي في بريتوريا في 7 مارس الجاري ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.