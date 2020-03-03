رسمياً .. نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2020 / 2021

Advertisements

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مساء اليوم الثلاثاء مراسم قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2019 / 2020، والتي من المقرر أن تنطلق تحديداً بداية من شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2020.

وتُقام الأدوار النهائية للنسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في شهر يونيو من العام المقبل 2021، علماً بأن هذه النسخة سوف تسمح ل3 منتخبات بإمكانية الحصول على إحدى البطاقات المؤهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم قطر 2022.

Advertisements

ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بإجراء تعديلاً وحيداً على نظام النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، من خلال إضافة منتخب إلى كل مجموعة من مجموعات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، لتضم كل مجموعة بالتالي 4 منتخبات وليس 3 فقط بعكس ما كان عليه الحال في النسخة الماضية.

وإليكم الآن نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية / الدرجة الأولى:

المجموعة الأولى: منتخب بولندا / منتخب البوسنة والهرسك / منتخب إيطاليا / منتخب هولندا.

المجموعة الثانية: منتخب أيسلندا / منتخب الدنمارك / منتخب بلجيكا / منتخب إنجلترا.

المجموعة الثالثة: منتخب كرواتيا / منتخب السويد / منتخب فرنسا / منتخب البرتغال.

المجموعة الرابعة: منتخب ألمانيا / منتخب أوكرانيا / منتخب إسبانيا / منتخب سويسرا.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية / الدرجة الثانية:

المجموعة الأولى: منتخب رومانيا / منتخب إيرلندا الشمالية / منتخب النرويج / منتخب النمسا.

المجموعة الثانية: منتخب الكيان الصهيوني / منتخب سلوفاكيا / منتخب إسكتلندا / منتخب جمهورية التشيك.

المجموعة الثالثة: منتخب المجر / منتخب تركيا / منتخب صربيا / منتخب روسيا.

المجموعة الرابعة: منتخب بلغاريا / منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب فنلندا / منتخب ويلز.

وإليكم الآن نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية / الدرجة الثالثة:

المجموعة الأولى: منتخب أذربيجان / منتخب لوكسمبورج / منتخب قبرص / منتخب الجبل الأسود.

المجموعة الثانية: منتخب أرمينيا / منتخب إستونيا / منتخب مقدونيا الشمالية / منتخب جورجيا.

المجموعة الثالثة: منتخب مولدوفا / منتخب سلوفينيا / منتخب كوسوفو / منتخب اليونان.

المجموعة الرابعة: منتخب كازاخستان / منتخب ليتوانيا / منتخب بيلاروسيا / منتخب ألبانيا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية / الدرجة الرابعة:

المجموعة الأولى: منتخب مالطا / منتخب أندورا / منتخب لاتفيا / منتخب جزر الفارو.

المجموعة الثانية: منتخب سان مارينو / منتخب ليشتنشتاين / منتخب جبل طارق.

إقرأ أيضاً: الاتحاد الإنجليزي يتجه لإقامة مباريات البريميرليج بدون جماهير خوفاً من فيروس كورونا