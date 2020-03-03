الكاف يختار 5 لاعبين من الأهلي ضمن قائمة الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن قائمة أفضل اللاعبين الذين حققوا إحصائيات مثيرة ورائعة، وذلك بعد نهاية مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وشهدت هذه القائمة تواجد 5 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفي مقابل ذلك تواجد لاعب وحيد فقط من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

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وإليكم الآن الأرقام الخاصة بلاعبي الأهلي والزمالك الذين تم اختيارهم في هذه القائمة بعد نهاية مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا:

التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي، نجح في تسجيل هدفين لصالح فريقه كما لمس الكرة في 103 مرة خلال المباراة.

طارق حامد متوسط ميدان فريق الزمالك، نجح في تمرير 69 تمريرة صحيحة لزملائه خلال المباراة.

محمد مجدي قفشة صانع ألعاب فريق الأهلي، نجح في تسديد 3 كرات على مرمى المنافس خلال المباراة.

النيجيري جونيور أجايي لاعب فريق الأهلي، نجح في مراوغة لاعبي الفريق المنافس في 4 مناسبات خلال المباراة.

حسين الشحات جناح فريق الأهلي، نجح في صناعة 4 فرص لصالح فريقه خلال المباراة.

المالي أليو ديانج متوسط ميدان فريق الأهلي، نجح في صناعة 4 فرص لصالح فريقه خلال المباراة.

يُذكر أن الزمالك كان قد فاز في ذهاب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا على حساب ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن جانبه، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب القاهرة الدولي أيضاً، وهي النتائج التي تجعل ثنائي كرة القدم المصرية على مشارف الوصول بنسبة كبيرة إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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