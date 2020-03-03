مواعيد مباريات الأهلي في مارس 2020 محلياً وقارياً

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض العديد من التحديات الهامة للغاية خلال شهر مارس الحالي، وذلك سواء على المستوى المحلي من خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، أو خاصة على المستوى القاري من مباريات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يكن شهر فبراير مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق الأهلي، حيث حقق المارد الأحمر في ذلك الشهر نتائج مميزة في مسابقة الدوري العام، ولكنه فقد فيه لقب كأس السوبر المصري إثر الخسارة على يد الغريم التقليدي فريق الزمالك.

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وكانت النتيجة الأهم هي الفوز على حساب ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، على أن تُقام مباراة الإياب خلال شهر مارس الجاري على أرض دولة جنوب أفريقيا.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الأهلي في شهر مارس الحالي على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

صن داونز الجنوب أفريقي / الأهلي، السبت 7 مارس 2020، إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الساعة الثالثة عصراً.

الأهلي / سموحة، الأربعاء 11 مارس 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / إنبي، السبت 14 مارس 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الإنتاج الحربي / الأهلي، 18 مارس 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / أسوان، 21 مارس 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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