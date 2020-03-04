“فرجاني ساسي يبكي وكسر محمول أبو جبل”.. “خناقة” مع حازم إمام في غرفة ملابس الزمالك

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قال مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، عن نشوب مشاجرة في غرفة خلع ملابس الفريق، قبل مران أمس الأول، بين فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وحازم إمام الظهير الأيمن.

وأوضح المصدر، أن المشاجرة بدأت بـ”هزار” بينهما تطور إلى مشادة كلامية وعنف، موضحا أن اللاعب حازم إمام تطاول على فرجاني وحاول استثارته للتطاول بالأيدي إلا أن اللاعبين أنهوا الأمر بشكل سريع، مضيفًا أن أبوجبل كان يرصد كل ما يحدث داخل الغرفة بالهاتف المحمول على سبيل الدعابة، ما أغضب حازم إمام، ليبدأ بالهجوم على أبوجبل والتقاط الهاتف المحمول وإلقاءه على الأرض من أجل كسره وهو ما تم بالفعل، إلا أن أبوجبل استمر في الضحك ولم يثر أي أزمة.

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وأضاف أن طارق حامد نزل إلى الملعب ومعه حازم إمام بعد أن هدأه، إلا أن فرجاني ساسي تأخر عن النزول إلى الملعب ما يقرب من 10 دقائق، لأنه كان يبكي داخل الغرفة.