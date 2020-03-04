موسيماني: سنسجل هدفين في شباك الأهلي على الأقل

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أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب إفريقي، أن فريقه سوف يجتهد من أجل تسجيل هدفين في شباك الأهلي خلال مباراتهما السبت المقبل، على الأقل، موضحا أنه غير متأكد من قدرة الأهلي في إحراز الأهداف في مرمى فريقه.

وأضاف موسيماني، في تصريحات لصحيفة إندبندنت الجنوب إفريقية، أنه إذا توجهنا بالسؤال لفايلر هل بإمكانه إحراز هدفين في شباكنا ستكون إجابته بالتأكيد نعم.. الأمر طبيعي، لأنه إذا قال أنه لن يستطيع تسجيل هدفين فإن مشجعي الأهلي لن يكونوا في حالة رضاء عنه، والأمر نفسه ينطبق علينا إذا قلت أنني لن استطيع تسجيل هدفين فإنني سأفقد وظيفتي، لذلك عليّ الحفاظ عليها، وبالتأكيد يمكننا التسجيل، العام الماضي كنا بحاجة لهدف واحد أمام الوداد ولم نسجله.

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وتابع أنه في بعض الأحيان نسجل ثلاثة أهداف، وأحيان أخرى أكثر، نستطيع تسجيل هدفين في الأهلي، ولكن هل سيسجلون هم.. لا أعرف.

وكان الأهلي نجح في الفوز على صنداونز بهدفين نظيفين، السبت الماضي، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهتهما في العودة بجنوب إفريقيا.