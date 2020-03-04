كلوب بعد هزيمته من تشيلسي: ارتكبنا أخطاء ولكن لا يزال أمامنا الفرصة

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قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إنه غير قلق من تلقي فريقه خسارة جديدة وتحديدًا من تشيلسي، موضحا أن أداء فريقه لم يكن سيئا مثل واتفورد ولكن كان هناك بعض الأخطاء، مضيفا أن تلك الأخطاء الصغيرة شكلت فارقًا كبيرا في المباراة ولكن في النهاية لست قلقا.

وأضاف كلوب، في تصريحات صحفية لصحيفة “ميرور” البريطانية، بخصوص هدفي تشيلسي: “ارتكبنا خطأين كبيرين حول الهدف”، متابعا أن فريقه لديه فرصة لاستعادة الثقة رغم ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

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وكان ليفربول تلقى ضربة جديدة خلال الأسبوع الحالي بعد الهزيمة من واتفورد (3-0) بالدوري مساء السبت الماضي ثم الخسارة من تشيلسي (2-0) في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفقد ليفربول، فرصة في الحصول على كأس الدوري الذهبي بعد تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم بالبريميرليج على يد واتفورد.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي والذي يمتلك مباراة مؤجلة، أما أوروبيًا فيحتاج ليفربول إلى زيارة شباك أتلتيكو مدريد مرتين دون اهتزاز شباكه من أجل الصعود للدور التالي بعد خسارة موقعة الذهاب (1-0).