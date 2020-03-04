“الأهلي” يؤكد جاهزية الفريق للقاء “صنداونز”

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أكد الجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في مباراة “صنداونز”، المقرر عقدها السبت المقبل، مؤكدا على عدم معاناة أي لاعب من أي إصابات قد تبعده عن اللقاء المرتقب، موضحا أن جميع اللاعبين جاهزين وسوف يشاركون في التدريبات بشكل طبيعي باستثناء على معلول الذي عانى من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية، تعافى منه مؤخرًا لتخلو قائمة الفريق من أي إصابات.

وكان التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، انتظم في مران اليوم الأربعاء، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي على مدار اليومين الماضيين؛ للتعافي من الإجهاد في العضلة الأمامية، ولم يشارك معلول في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين؛ بسبب معاناته من الإجهاد البسيط في العضلة الأمامية الذي تعرض له في مباراة صنداونز بالقاهرة.

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واكتفى معلول خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور خالد محمود الذي أعلن أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق الجماعي اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مواجهة الذهاب في القاهرة لصالحه بهدفين دون رد سجلهما علي معلول.