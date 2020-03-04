وليد صلاح يكشف سبب عدم قبوله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي

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قال وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق، إنه تلقى عرضًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للعب في صفوف فريق الناشئين، موضحا أنه شارك مع منتخب مصر في بطولة ودية مع مانشستر وحصل خلالها على هداف البطولة.

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات عبر شاشة “أون تايم سبورت”، أنه عقب البطولة تحدث نادي مانشستر يونايتد مع حلمي طولان ثم قدّم عرضًا من أجل التعاقد معي إلا أن رحيلي توقف بسبب وجود حقوق الرعاية مع الزمالك مدرب الفريق وإدارة النادي رفضت رحيلي.

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وكان موسم (2000 – 2001) كان قد شهد انتقال وليد صلاح عبد اللطيف من المنصورة للزمالك لينجح في تحقيق العديد من الألقاب كان من أبرزهم لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2002 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، واستطاع مهاجم نادي الزمالك السابق في إحراز لقب الدوري لـ3 مواسم متتالية بجانب الحصول على لقب كأس مصر والسوبر مرتين ولقب السوبر الأفريقي وكأس العرب والسوبر المصري السعودي.