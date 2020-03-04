الاتحاد التونسي يؤكد رسمياً حضور الجماهير في مباراة الزمالك والترجي

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حسم الاتحاد التونسي لكرة القدم بصفة رسمية اليوم الأربعاء كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص احتمالية منع الجماهير التونسية من حضور مباريات أنديتها في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في مطلع الأسبوع المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد التونسي خلال بيان رسمي نشره اليوم أن كل هذه الأنباء عبارة عن مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، وخاصة في ظل عدم معاناة تونس في الوقت الراهن من تفشي فيروس كورونا مثلما هو الحال تماماً بالنسبة إلى مصر.

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وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد التونسي لكرة القدم بخصوص ذلك الموضوع:

تبعاً لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع، ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الإفريقية دون حضور الجمهور، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي.

لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلان رسمي في هذا الإطار، وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفاً رسمياً من مؤسسات الدولة المعنية.

في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة مع السيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات، وأن التنسيق متواصل بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الصحة.

مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور، في الختام نرجو التوفيق لأنديتنا التونسية وأن يكون النجاح حليفها.

يُذكر أن فريق الزمالك سوف يلتقي مساء يوم الجمعة المقبل مع مضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي على ملعب رادس، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

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