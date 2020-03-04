الترجي يُعلن البدء في بيع تذاكر مباراته مع الزمالك انطلاقاً من الخميس

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أعلن مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي عن البدء في عملية بيع تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع ضيفه الثقيل فريق الزمالك بداية من صباح يوم غداً الخميس في المنافذ المخصصة.

وأكد مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي أن عملية بيع تذاكر المباراة سوف تتم في المنافذ التابعة للملعب الأولمبي في المنزه، على أن تبدأ عملية البيع تحديداً انطلاقاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.

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وأشار أيضاً إلى أن عملية البيع من الممكن أن تُمد إلى يوم الجمعة أي يوم المباراة نفسه في حالة عدم نفاذ التذاكر في يوم الخميس، على أن تبدأ عملية بيع التذاكر انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

ويأتي ذلك الإعلان من طرف مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي بعد البيان الرسمي الصادر في الساعات الماضية عن الاتحاد التونسي لكرة القدم، والذي نفى فيه كل الشائعات الواردة بخصوص إمكانية منع الجماهير التونسية من الحضور في مدرجات ملعب رادس بسبب فيروس كورونا.

ومن المؤكد أن فريق الترجي الرياضي سوف يكون في حاجة ماسة إلى حناجر جماهيره الغفيرة في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه الزمالك، وخاصة بعدما وافقت الجهات الأمنية في تونس على فتح أبواب ملعب رادس بالكامل أمام الجماهير التونسية، وهو ما يعني بالتالي أن ملعب رادس سوف يكون ممتلئاً عن آخر بسعة 60 ألف متفرج.

وتعرض فريق الترجي الرياضي إلى الخسارة في لقاء الذهاب على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وبالتالي سوف يكون في حاجة لتسجيل هدفين من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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