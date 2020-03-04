موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا الجمعة 6/3/2020

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موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020 على ملعب رادس، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، إضافة إلى عشاق النجم التونسي فرجاني ساسي وأيضاً عشاق نادي الترجي الرياضي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك والترجي الرياضي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، تنطلق مباراة الزمالك والترجي الرياضي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، ستكون مباراة الزمالك والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والترجي الرياضي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات الزمالك والترجي الرياضي

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الزمالك والترجي الرياضي على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الزمالك، المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، يمتلك في رصيده 31 نقطة من 16 مباراة.

الترجي الرياضي، المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري التونسي، يمتلك في رصيده 44 نقطة من 16 مباراة.

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