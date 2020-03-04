لافور يُطالب جماهير صن داونز بالدعم والمساندة قبل مواجهة الأهلي السبت القادم

Advertisements

حرص سنوتي لافور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى جماهيره ناديه قبل 3 أيام فقط من المباراة المنتظرة أمام فريق الأهلي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر نادي صن داونز مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك المقطع ظهر لافور وطالب جماهير النادي بالحضور بكثافة في لقاء الإياب أمام فريق الأهلي يوم السبت القادم، من أجل دعم ومساندة اللاعبين على تدارك الهزيمة التي تعرضوا لها الأسبوع الماضي.

Advertisements

وكان فريق صن داونز قد تعرض إلى الخسارة في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي على يد مضيفه المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

ولا تعني هذه النتيجة أي شيء بالنسبة إلى فريق صن داونز بكل تأكيد، نظراً لأنه كان قد اكتسح الفريق الأهلاوي بخماسية نظيفة في الدور ذاته الموسم الماضي على نفس الملعب الذي ستُقام عليه هذه المباراة القادمة.

ويجب الإشارة إلى أن فريق صن داونز يكفيه فقط الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على حساب فريق الشياطين الحمر، حتى يضمن تأهله بصفة رسمية إلى الدور نصف النهائي في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي في المربع الذهبي لمسابقة دوري الأبطال، علماً بأن فريق الوداد البيضاوي يبدو الأقرب بدوره مثله مثل الأهلي تماماً، بعدما فاز في لقاء الذهاب على أرضه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا الجمعة 6/3/2020