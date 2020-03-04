فيروس كورونا يصل رسمياً إلى الملاعب الإماراتية وقرار صارم بمنع حضور الجماهير

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لا يزال فيروس كورونا يواصل تأثيره السلبي بشكل واضح على كافة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم بصورة تدريجية على مدار الأسابيع الماضية، وبالتالي بات الحل الوحيد لمواجهة ذلك الفيروس في العديد من الدول التي انتشر بها إما إلغاء الموسم الرياضي أو تأجيل بعض المباريات أو الاستمرار بصورة طبيعية ولكن مع عدم حضور الجماهير إلى المدرجات.

ويشمل ذلك بدون أدنى شك كافة الأحداث الرياضية وليست المتعلقة فقط بلعبة كرة القدم على وجه التحديد، وكانت بداية تأثير فيروس كورونا على عالم كرة القدم انطلاقاً من قارة آسيا نظراً لكون الصين هي المنبع الرئيسي لذلك الفيروس القاتل.

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وتسبب ذلك وقتها في تعليق جميع مباريات الدوري الصيني ثم تأجيل كافة مباريات الأندية الصينية في مسابقة دوري أبطال آسيا، ثم استمر الوضع ووصل إلى معظم الدول الآسيوية سواء في شرق القارة أو حتى في غربها.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فيروس كورونا وصل أيضاً إلى قارة أمريكا الجنوبية إضافة إلى قارة أمريكا الشمالية وحتى قارة أوروبا التي بدأت تُعاني هي الأخرى من تداعيات ذلك الفيروس، ويكفي الإشارة فقط إلى احتمالية إقامة مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا بدون جماهير في مرحلة حاسمة من عمر الموسم.

ووصل فيروس كورونا بصفة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أيام قليلة، مما جعل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يُصدر بياناً رسمياً اليوم الأربعاء يؤكد فيه على استكمال الموسم الرياضي بصورة طبيعية ولكن مع عدم حضور الجماهير تماماً إلى المدرجات في انتظار احتواء ذلك الفيروس القاتل وضمان سلامة اللاعبين والجماهير على حد سواء وقتها.

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