صن داونز يُخفض أسعار تذاكر مباراته مع الأهلي لتحفيز الجماهير على الحضور بكثافة

Advertisements

قام مجلس إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقي بخطوة في غاية الأهمية اليوم الأربعاء، قبل 3 أيام فقط من موعد المباراة المنتظرة بين الأهلي وصن داونز عصر يوم السبت القادم في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مجلس إدارة نادي صن داونز تخفيض أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز، حتى يكون ذلك بمثابة الحافز لجماهير وعشاق النادي من أجل الحضور بكثافة في مدرجات ملعب المباراة في مدينة بريتوريا، حتى يتمكنوا من تقديم الدعم والمساندة للاعبين لتعويض خسارة لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

Advertisements

وقام صن داونز بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأكد فيها أن سعر التذكرة الواحدة لمشجعي نادي صن داونز سوف تصل قيمتها إلى 20 راند فقط لا غير، علماً بأن الرائد هي العملة المحلية في دولة جنوب أفريقيا والتي تُعادل مبلغ 19.50 جنيه مصري.

وأشار أيضاً إلى أن سعر التذكرة الواحدة لمشجعي الأهلي أي الفريق الزائر سوف تصل قيمتها إلى مبلغ 40 راند، وهو ما يعني قيمة التذكرة بالنسبة لأصحاب الدار من أجل ضمان عدم وجود جماهير غفيرة لمساندة أبناء القلعة الحمراء.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن مجلس إدارة النادي الجنوب أفريقي قرر أيضاً منح تذاكر مجانية لجميع الأطفال أقل من 12 عاماً، حتى يكون ذلك بمثابة الحافز للجماهير والأسر لدعم فريق صن داونز بكل قوة وقلب الطاولة على المارد الأحمر في لقاء الإياب.

يُذكر أن الفريق الأهلاوي كان قد حسم مباراة الذهاب يوم السبت الماضي عقب فوزه على حساب ضيفه صن داونز بهدفين مقابل لا شيء على ملعب القاهرة الدولي في القاهرة.

إقرأ أيضاً: فيروس كورونا يصل رسمياً إلى الملاعب الإماراتية وقرار صارم بمنع حضور الجماهير