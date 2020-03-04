مصادر أمريكية تؤكد اقتراب ثروة محمد صلاح من الوصول إلى 70 مليون دولار !

Advertisements

كشفت مصادر صحفية أمريكية عن قيمة الثروة الهائلة التي تمكن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من جمعها طيلة مسيرته الرياضية، وتحديداً منذ رحيله عن صفوف نادي المقاولون العرب تجاه نادي قارة أوروبا وتحديداً نادي بازل السويسري.

وأكدت المصادر أن ثروة محمد صلاح باتت على مشارف الوصول إلى رقم 70 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد مرور 8 سنوات كاملة قضاها في عالم الاحتراف الخارجي في قارة أوروبا مع 5 أندية مختلفة.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن هذه الأندية تتمثل في نادي بازل السويسري أولى محطات فخر العرب محمد صلاح الذي استقر فيه لعدة سنوات، ثم رحل بعد ذلك تجاه نادي تشيلسي الإنجليزي ولكن تجربته هناك كانت فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وتم إعارته وقتها أولاً إلى نادي فيورنتينا الإيطالي وتألق مع أبناء فلورنسا، قبل أن يقوم نادي روما الإيطالي بشرائه بصفة نهائية وتألق هناك أيضاً مع أبناء العاصمة، وأخيراً قام نادي ليفربول بشرائه مقابل 42 مليون يورو.

وشددت المصادر على أن محمد صلاح يقضى أجمل أيامه مع ليفربول على كافة المستويات سواء من الناحية الرياضية أو حتى من الناحية المالية، حيث نجح من الناحية الرياضية في تسجيل العديد من الأهداف لصالح فريق الريدز، كما حطم أيضاً العديد من الأرقام القياسية إضافة إلى التتويج بعدة ألقاب كبرى مثل دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أيضاً أن الناحية المالية كانت ممتازة لدرجة تفوق كل التوقعات، ويكفي الإشارة فقط إلى أن راتب فخر العرب محمد صلاح الأسبوعي حالياً يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني مع العلم بأن عقده لا يزال ممتداً حتى صيف عام 2023.

إقرأ أيضاً: صن داونز يُخفض أسعار تذاكر مباراته مع الأهلي لتحفيز الجماهير على الحضور بكثافة