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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض العديد من التحديات الهامة خلال شهر مارس الجاري من العام الحالي 2020، وذلك على مستوى جميع المسابقات سواء المحلية أو خاصة القارية.

وعاش فريق الزمالك أوقاتاً مثالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى في شهر فبراير الماضي، ويكفي الإشارة فقط إلى نجاحه في تحقيق الانتصار في جميع المباريات التي خاضها باستثناء طبعاً موقف الانسحاب الذي اتخذه قبل مباراة القمة مع الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وبعيداً عن الانسحاب استطاع الفارس الأبيض أن يُدخل الفرحة العارمة في قلوب عشاقه في كل مكان، من خلال أولاً التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب التغلب على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاء بعدها بأيام قليلة تتويجه الثاني وهذه المرة بلقب كأس السوبر المصري عقب التغلب على حساب فريق الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الزمالك في مارس 2020 محلياً وقارياً، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الترجي الرياضي التونسي / الزمالك، الجمعة 6 مارس 2020، ملعب رادس، دوري أبطال إفريقيا، الساعة التاسعة مساءً.

الاتحاد السكندري / الزمالك، الخميس 12 مارس 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / المصري البورسعيدي، الأحد 15 مارس 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / مصر المقاصة، 19 مارس 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

اف سي مصر / الزمالك، 22 مارس 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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