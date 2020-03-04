فايلر يعقد محاضرة هامة مع لاعبي الأهلي استعداداً لمواجهة صن داونز

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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة في غاية الأهمية مع كافة اللاعبين، وذلك على هامش المران الجماعي الذي خاضه المارد الأحمر اليوم الأربعاء في مدينة بريتوريا.

وجاءت هذه المحاضرة من طرف المدير الفني رينيه فايلر من أجل شرح العديد من الجوانب الخاصة بالمباراة للاعبين، وذلك سواء من الناحية الفنية أو من ناحية الخطة التي سوف يتم تنفيذها على أرض الملعب خلال اللقاء.

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وشرح فايلر أيضاً للاعبين كافة نقاط القوة والضعف المتواجدة في الفريق المنافس، من أجل محاولة استغلالها بصورة جيدة وضمان بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من قلب جنوب أفريقيا.

على صعيد آخر، شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأهلاوي اليوم مشاركة النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق بصورة طبيعية للغاية، بعدما تعافى تماماً من حالة الإجهاد التي أصابته خلال الأيام الماضية على مستوى العضلة الأمامية.

وبناءً على ذلك، بات علي معلول جاهزاً بنسبة 100% من الناحية الطبية من أجل خوض مباراة الإياب المنتظرة أمام فريق صن داونز، ولكن يبقى القرار النهائي المتمثل في إشراكه في اللقاء من عدمه بيد المدرب السويسري رينيه فايلر وحده فقط لا غير.

ولا تتحمل هذه المباراة ارتكاب أي نوع من أنواع الأخطاء على الإطلاق بالنسبة إلى اختيارات فايلر على المستوى الفني والتشكيل الأساسي الذي سوف يبدأ به اللقاء، حيث يجب أن يعتمد في اختياراته على جاهزية كل لاعب في التشكيل من كافة النواحي سواء طبياً أو نفسياً أو حتى ذهنياً وأيضاً بدنياً، وذلك من أجل تفادي تعرض أي لاعب من صفوف المارد الأحمر إلى الإصابة.

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