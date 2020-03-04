الأهلي يُكثف اتصالاته مع الكاف خوفاً من الحكم باكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان حريصاً على التواصل بشكل مكثف مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأكد المصدر أن هذه الاتصالات المكثفة من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي جاءت بسبب خوف الجانب الأحمر من التعرض إلى الظلم على يد الحكم الجامبي باكاري جاساما، بعدما تم تعيين الأخير من أجل إدارة مباراة إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز.

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وأشار أيضاً إلى أن الكابتن محمود الخطيب استفسر عن السبب وراء إلحاح مسؤولي الاتحاد الإفريقي على تعيين الحكم باكاري جاساما من أجل إدارة مباريات الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من كره ذلك الحكم للنادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره بشكل واضح طيلة السنوات الماضية.

وشدد المصدر على أن الحكم باكاري جاساما كان له سوابق وأخطاء فادحة مع الأهلي في مباريات مصيرية، ولعل أبرزها كانت نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في عام 2017 الذي خسره المارد الأحمر على يد مضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء الإياب تحديداً بثنائية نظيفة.

وأضاف أن إدارة الأهلي طالبت مسؤولي الكاف بضرورة متابعة مباراة الأهلي وصن داونز عصر يوم السبت المقبل بشكل دقيق، حتى يتم مراقبة سلوكيات الحكم باكاري جاساما أثناء اللقاء إضافة إلى الحكم على مستواه التحكيمي وضمان عدم ارتكابه لأي أخطاء جديدة قد تضر بمصلحة النادي الأهلي في نهاية المطاف.

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