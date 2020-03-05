تركي آل الشيخ يكشف أسباب استقالته من مجلس إدارة “الأهلي”

Advertisements

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إن أسباب استقالته من منصب الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، تتعلق بظروف صحية وعملية بسبب ارتباطه بتملك نادي ألميريا إلى جانب إجراء مفاوضات أخرى لتملك نادي أوروبي آخر، وهو الأمر الذي دفعه للاستقالة

وأكد آل الشيخ، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه فضل الاحتفاظ بحب النادي الأهلي في قلبه خاصة في ظل اقتراب الانتخابات والجمعية العمومية.

Advertisements

وقال تركي في منشوره بـ”فيس بوك”: “وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة، تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها.. أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي ألميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية.. فضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي، والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث، حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء”.

جدير بالذكر أن رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، كان قد منح آل الشيخ منصب الرئاسة الشرفية بعد نجاحه في الانتخابات بأيام قليلة.